Правительство РФ выделило 4,25 млрд рублей на субсидии вузам

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении вузам страны из резервного фонда правительства 4,25 млрд рублей, сообщает во вторник сайт правительства.

"Минобрнауки и Минкультуры России из резервного фонда Правительства направляются средства в общем объёме 4,25 млрд рублей для их подведомственных образовательных учреждений", - говорится в распоряжении от 13 мая 2017 года №925-р "О предоставлении субсидий организациям высшего образования".

Как сообщается, документ принят во исполнение поручений правительства по итогам совещания о проекте перечня мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития РФ в 2017 году.

"Бюджетные ассигнования в размере 4,25 млрд рублей направляются: Минобрнауки России (3,15 млрд рублей) на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансирование выполнения государственного задания на оказание государственных услуг; Минкультуры России (1,1 млрд рублей) на реализацию программ развития подведомственных образовательных учреждений высшего образования", - говорится в распоряжении правительства.