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Птица попала в двигатель самолета перед вылетом из Кемерово

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Рейс из Кемерово в Москву отложен из-за попадания в двигатель самолета "Аэрофлота" птицы, обнаруженной перед вылетом, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе линейного управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу во вторник.

"Вылет самолета изначально был отложен из-за тумана. После этого, при осмотре, в нем была найдена неисправность. Предварительно установлено, что в двигатель попала птица", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, ожидается прилет другого самолета из Москвы, вылет запланирован на 18:00 (14:00 мск). Транспортная полиция обеспечивает безопасность и правопорядок, нарушений не выявлено.

Сотрудники транспортной прокуратуры проводят оценку состояния законности безопасности полета.

Теги: Россия, Кемерово
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