Прокурор потребовал приговорить экс-сенатора Цыбко к 14 годам колонии за взятки

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Гособвинение на заседании суда в Озерске (Челябинская область) потребовала приговорить бывшего сенатора Константина Цыбко, обвиняемого во взяточничестве, к 14 годам колонии строгого режима, конфискации имущества и штрафу в 500 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского суда.

"Также обвинение просит лишить Цыбко права исполнять административно-хозяйственные функции и занимать должности в органах государственной власти сроком на три года", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что прокуратура просит конфисковать долю квартиры Цыбко, также доли в двух квартирах его родителей и гараж отца. Имущество обвиняемого находится в Москве.

24 сентября 2015 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по уголовному делу Цыбко, он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Евгения Тарасова 17,5 млн рублей за содействие в назначении на указанную должность.

Кроме того, Цыбко обвиняется в получении в 2012 году как лично, так и при посредничестве Тарасова 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Челябинской области.