В Москве обыскали организацию "Инвалиды войны" по делу о растрате в Центре им.Лиходея

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Подмосковная полиция в понедельник провела обыски в столичном офисе организации "Инвалиды войны" по уголовному делу о растрате средств в подмосковном Центре восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени М.А.Лиходея, сообщил генеральный директор центра Валей Сайфуллин.

"Обыски проводились вчера по старому делу, касающемуся старого руководства центра (им. Лиходея - ИФ). Сотрудники областной полиции осмотрели все этажи офиса в Проектируемом проезде, провели выемку документов", - сказал Сайфуллин во вторник "Интерфаксу".

Он отметил, что полиция вызвала его на допрос, который состоится во вторник. По его словам, "обыски в офисе прошли корректно".

"Интерфакс не располагает подтверждением этой информации из правоохранительных органов.

В январе 2017 году подмосковная полиция проводила обыски в Центре восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени М.А.Лиходея в рамках расследования возбужденного в 2015 году уголовного дела о растрате.