Минздрав объяснил разницу в данных Скворцовой и академика Покровского по ВИЧ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минздрав России объяснил, почему данные ведомства по заболеваемости ВИЧ расходятся с данными руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, Покровский привел результаты проводимого НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора эпидемиологического мониторинга на основании положительных лабораторных исследований на ВИЧ, а не статистические данные по заболеваемости ВИЧ за прошедший год.

Накануне глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что число новых случаев ВИЧ-инфекции в России в прошлом году сократилось на 15% по сравнению с 2015 годом. В свою очередь Покровский заявил, что количество зараженных ВИЧ-инфекцией в РФ в 2016 году выросло на 5,3%.

В Минздраве сообщили, что заболеваемость отражает число лиц с установленным диагнозом, а не число лабораторных анализов.

"Лабораторный мониторинг - значительно менее точный инструмент, который не предполагает такой степени персонификации информации относительно выявленного случая. Так, например, один и тот же человек, сдавший тест на ВИЧ и получивший положительный результат в нескольких учреждениях, фиксируется в мониторинге как несколько отдельных случаев, чего нет в официальной статистической информации", - сообщили в пресс-службе во вторник.

В пресс-службе добавили, что в прошлом году в специализированных медицинских организациях под диспансерным наблюдением состояли 658 141 пациентов, больных ВИЧ-инфекцией. Это на 13% больше, чем в 2015 году.

"Если в 2015 году заболеваемость ВИЧ составляла 68,5 на 100 тыс. населения страны, то в 2016 году - 59,2 на 100 тысяч", - отметили в пресс-службе.