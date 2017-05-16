На Саратовской ГЭС спасли забравшегося внутрь станции бобра

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Саратовской ГЭС в городе Балаково обнаружили в одном из отделений взрослого бобра, попавшего туда во время половодья. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь ГЭС Ирина Егорова во вторник.

"По словам сотрудников, во время маневрирования затворами с одного из них спрыгнул крупный бобер. Скорее всего, он прятался внутри конструкции от сильного течения воды. У нас сейчас пик половодья, течение очень сильное, и даже такой хороший пловец как бобер, может устать",- сказала собеседница агентства.

По ее словам, животное оказалось на территории щитового отделения ГЭС, где расположено электрооборудование.

"Мы с сотрудниками станции попробовали прогнать его из опасного места. В руки его взять никто не решился, поскольку он был крупным и зубастым. Когда бобра погнали из щитового отделения, он вдруг бросился в сторону оживленного шоссе, что тоже было очень опасно. Пришлось его отгонять оттуда подручными средствами к нижнему бьефу, к воде, где не такое сильное течение", - рассказала Егорова.

В итоге бобер спустился в воду и уплыл вниз по реке.