Моряки и журналисты Греции начнут забастовку во вторник

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Греческие моряки и журналисты во вторник начинают массовую забастовку по всей стране, передает агентство AP.

Из-за участия моряков в 48-часовой акции по всей стране будет прекращено паромное сообщение, связывающее греческие острова.

В свою очередь журналисты объявили о 24-часовой забастовке, в течение этого времени в эфир не будут выходить новостные передачи.

МИД Греции предупреждает туристов, что 17 мая в массовой забастовке планируют принять участие два крупнейших профсоюза страны - GSEE и ADEDY. По данным МИД Греции, пассажирские паромы не будут ходить с 13:01 16 мая до 00:59 18 мая, хотя возможны некоторые исключения.

Кроме того, во вторник к протесту могут присоединиться авиадиспетчеры, которые собираются прекратить работу на четыре часа.

Участники забастовки выступают против нового соглашения с международными кредиторами по новым мерам экономии. Политики и парламентарии Греции в понедельник начали 4-дневные дебаты о том, следует ли одобрять новые сокращения госрасходов, итоговое голосование в парламенте ожидается в четверг вечером.

В соответствие с соглашением, Греция обязана добиться бюджетной экономии в размере около 1% ВВП в 2019 году за счет сокращения пенсионных расходов, и еще 1% ВВП в 2020 году за счет понижения порога дохода, с которого начинается уплата подоходного налога. Таким образом, Греция теперь будет жить в условия жесткой экономии более десятилетия, что является одним из рекордных показателей в современной истории.

Помимо этого, правительство страны обязалось провести трудовые реформы, приватизировать ряд активов, а также принять ряд мер для повышения конкурентоспособности экономики.