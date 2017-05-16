Россия не нашла доказательств причастности зарубежных спецслужб к недавним кибератакам

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Пока нет данных о причастности иностранных спецслужб к совершению вирусной атаки на информресурсы российских государственных органов, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Данных о том, что вирусная атака совершена специальными службами каких-либо стран, у нас в настоящее время нет", - заявил Патрушев на выездном совещании во вторник.

Он подчеркнул, что сомнений в высокой квалификации специалистов, устроивших вирусную атаку, нет.

"Если бы это были спецслужбы, последствия были бы значительно более серьезные", - сказал Патрушев.

Он добавил, что в стране необходимо принять дополнительные меры для обеспечения информационной безопасности.

В последние дни программа-вымогатель WannaCry заблокировала не менее 200 тыс. компьютеров в 150 странах. WannaCry шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать. Для разблокировки от жертв требуют "выкуп. В России вирус атаковал Сбербанк, "Мегафон" и МВД.