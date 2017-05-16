Голодец рассказала об умении ремонтировать машины и телефоны

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Ольга Голодец рассказала о том, что она умеет делать своими руками, в частности - ремонтировать автомобили.

"Очень много вещей, которые я делала своими руками в жизни, и я очень дорожу тем, что я умею делать, и не боюсь что-то делать своими руками. И мне кажется, что такие компетенции очень по жизни помогают", - сказала Голодец на пленарном заседании в рамках деловой программы финала V национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia в Краснодаре.

Она рассказала, что сама умеет шить и ремонтировать автомобили. "Мы все росли в то время, когда у нас было очень далеко от изобилия все, и я сама шила, я сама могла починить автомобиль. У нас очень строго с этим было - в 18 лет я получила водительские права, и мой папа считал всегда, что ребенок должен уметь сам его починить", - сказала вице-премьер.

Голодец добавила, что в рамках школьной системы учебно-производственного комбината она получила профессию мастера-телефониста. "И я спокойно чинила телефоны. Для меня это тоже было интересно, я считала, что это такая красивая задачка", - сказала зампред правительства.

В Краснодаре проходит финал национального российского чемпионата WorldSkills - соревнования студентов колледжей и техникумов со всей страны.