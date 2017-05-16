В МИД РФ восприняли украинские санкции против российских СМИ и IT-компаний как цензуру

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Москве считают цензурой по политическим мотивам новые санкции Киева против РФ, под которые, в частности, подпадают ряд крупных медиакомпаний и интернет-компаний, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как проявление цензуры по политическим мотивам", - сказала Захарова во вторник, комментируя решение украинских властей. Высказывания представителя МИД приведены на сайте газеты "Коммерсант".

"Киевский режим использует всевозможные силовые методы воздействия на своих граждан: от запрещения музыки и литературы до военной агрессии против своего народа", - отметила Захарова.

"Европа и США безмолвствуют", - добавила представитель МИД.

Украина ввела санкции против российских СМИ и IT-компаний. В обновленном санкционном списке значатся такие компании, как "Яндекс", ABBYY, "1С" , "Мэйл.Ру", "ВКонтакте", "РЕН ТВ", "НТВ Плюс", РБК, ТНТ и другие.

Согласно указу также предполагается заблокировать доступ к российским соцсетям ("ВКонтакте" и "Одноклассники") и сервисам ("Яндекс", "Мэйл.Ру"). Также в список запрещенных попал портал "Кинопоиск", упомянутый среди сервисов "Яндекс".

В приложении к документу говорится, что "Интернет-провайдерам запрещается предоставление услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам/сервисов" указанных компаний. Срок ограничений - три года.

Экономические санкции (блокирование активов, запрет на транзакции и вещание на три года) введены против крупнейших российских телекомпаний "ТВ Центр", "РосБизнесКонсалтинг" (РБК), "НТВ-Плюс", "Телерадиокомпании Вооруженных сил РФ "Звезда", "ТНТ-Телесеть", объединяющей медиа-активы московского правительства "Москва Медиа", МИА "Россия Сегодня", "Рен ТВ", и ряда других теле- и радиокомпаний, а также известных производителей антивирусного ПО "Лаборатория" Касперского" и фирмы DrWeb.