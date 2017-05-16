В Псковской области разрешили сбор виноградной улитки в промышленных целях

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Псковской области разрешили отлов виноградной улитки в промышленных целях.

Соответствующие изменения в Правила использования объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, на территории Псковской области внесены на заседании региональной администрации во вторник. Они предусматривают возможность для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществлять сбор виноградной улитки в промышленных целях.

Как отметил председатель регионального комитета по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов, по оценкам специалистов, Псковская область обладает значительным ресурсом виноградной улитки.

Отлов виноградной улитки в промышленных целях, подчеркнул Мусатов, обеспечивает рациональное использование вида, так как проектом предусмотрен минимально допустимый для сбора диаметр панциря улиток, что исключает нанесение ущерба популяции.

Специалист также отметил, что принятые изменения дадут толчок к развитию предприятий по переработке виноградной улитки, появлению дополнительных рабочих мест; обеспечат дополнительный доход населению, осуществляющему сбор виноградной улитки.

Улитки распространены в Невельском, Пустошкинском, Локнянском и Великолукском районах.