Володин собрался посетить Сирию

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ответит на приглашение председателя парламента Сирии Хадии Аббас посетить страну, и предложил подключиться к этой поездке своим швейцарским коллегам.

"Мы планируем поездку в Сирию, исходя из предложения председателя парламента Сирии госпожи Аббас", - сказал Володин во вторник, принимая в Москве делегацию швейцарских парламентариев, которую возглавляет председатель нижней палаты Йюрг Шталь.

Как заметил Володин, важно, чтобы в процесс мирного урегулирования ситуации в Сирии включились и иные парламентские структуры, и прежде всего, европейские.

По словам председателя Госдумы, коллегам из Европы должно быть интересно знать, что на самом деле происходит в этой стране. Он заявил, что с недавно избранным парламентом Сирии можно и нужно работать.

Володин высказал мнение, что европейские парламентарии не стремятся разобраться в сирийской ситуации, и черпают в основном информацию из СМИ, либо ориентируются на тот подход, который характерен для западных стран, так или иначе участвующих в "сирийском процессе".

Ранее председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт подвергся резкой критике за то, что посетил Сирию совместно с российской делегацией. 28 апреля на бюро ПАСЕ было решено, что Аграмунт не уполномочен совершать официальные визиты и встречи или делать публичные заявления от имени ПАСЕ в качестве ее председателя.