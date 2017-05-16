Полицейский на "Лексусе" сбил насмерть девушку на Кубани

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае полицейский за рулем внедорожника сбил на пешеходном переходе молодую женщину, которая скончалась на месте происшествия, сообщила пресс-служба следственного управлении СКР по региону во вторник.

Авария случилась вечером 14 мая на улице Железнодорожной в городе Белореченске. Сотрудник отдела МВД России по Курганинскому району, управляя автомобилем Lexus, наехал на 26-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, говорится в сообщении.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, полицейскому предъявлено обвинение по ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), рассматривается вопрос об избрании меры пресечения, отмечает пресс-служба.