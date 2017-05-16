Путин объяснил необходимость переоснащения войск

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить с руководством военного ведомства и оборонно-промышленного комплекса РФ вопрос об уточнении подходов к переоснащению Вооруженных сил с учетом боевого опыта в Сирии и необходимости укрепления арктических границ.

"Боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирийской Арабской Республике, необходимость укрепления арктических территорий и границ на западе и юго-западе потребовали уточнения подходов по переоснащению войск, поэтому в ходе совещания мы также рассмотрим основные параметры новой госпрограммы вооружений", - сказал Путин на совещании с руководителями Минобороны и ОПК.

Он напомнил, что разработка такой госпрограммы уже началась.

Российский лидер также констатировал, что задание гособоронзаказа в прошлом году было выполнено на 97%.

"Сейчас продолжается реализация госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы. В 2016 году задание гособоронзаказа было выполнено на 97%. В войска поставлены более 5,6 тысяч основных видов новейшего вооружения, а также около 3 тыс отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники", - сказал Путин.

При этом он добавил: "Между тем, ряд проблем остаются, к сожалению, до сих пор нерешенными".

В связи с этим президент подчеркнул, что наряду с подведением итогов работ, особое внимание на совещаниях будет уделено системным вопросам, от решения которых будет зависеть успешная реализация заданий гособоронзаказа в 2017 году.