Число пострадавших в результате взрыва газа в Волгограде увеличилось до 12 человек

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - До 12 человек увеличилось число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Волгограда, сообщили агентству "Интерфакс" в экстренных службах региона во вторник.

"На настоящий момент количество пострадавших составляет 12 человек. Все они доставлены в больницы города", - сказал собеседник агентства.

Во вторник в Советском районе Волгограда на Университетском проспекте произошел взрыв газа в четырехэтажном жилом доме, был разрушен один из подъездов. По данным источников агентства, три человека погибли.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о нарушении безопасности.

"По факту обрушения подъезда жилого дома возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 Уголовного кодекса РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требования безопасности)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".