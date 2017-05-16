Девочка покончила с собой в школе саратовского Энгельса

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы выясняют обстоятельства смерти девочки-подростка в школе города Энгельса в Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Трагедия произошла во вторник днем. "В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на территории одной из школ Энгельса тела 13-летней девочки. Предположительно, несовершеннолетняя совершила суицид, обнаружена предсмертная записка", - говорится в сообщении.

Следователи намерены тщательно изучить личность погибшей, условия ее жизни и воспитания, круг общения, а также дать правовую оценку действиям школьного руководства и органов системы профилактики.