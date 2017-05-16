В Минобороны не выявили ущерба от атаки вируса WannaCry

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Кибератака на интернет-ресурсы Минобороны РФ была своевременно выявлена и заблокирована, сообщил "Интерфаксу" во вторник высокопоставленный источник в ведомстве.

"Все атаки WannaCry на информационную инфраструктуру ведомства в сетях интернет были своевременно выявлены и оперативно заблокированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в автоматизированных системах управления Вооруженных Сил применяется только сертифицированное программное обеспечение отечественного производства, использующее особые форматы данных и операционную систему.

"Поэтому вирус WannaCry, использующий скрытые уязвимости распространенной операционной системы Windows, не имел даже призрачных шансов нанесения ущерба процессу оперативного управления войсками", - сказал собеседник агентства.

"Что касается компьютеров ведомства, имеющих доступ к сети интернет, все они защищены современными и постоянно модернизируемыми системами защиты отечественной разработки, позволяющими успешно противодействовать существующим и перспективным киберугрозам", - заявил он.

В результате атаки 12 мая программа-вымогатель WannaCry заблокировала около 300 тыс. компьютеров в 150 странах. WannaCry шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать. Для разблокировки от жертв требуют выкуп от $200 до $600, который следует перевести на указанные счета в биткоинах. В России вирус, в частности, атаковал Сбербанк, "Мегафон" и МВД. Создатели вируса-вымогателя WannaCry уже получили от своих жертв более $42 тыс.

В МВД России сообщили о блокировке около тысячи зараженных вирусом компьютеров ведомства. Кибератака не привела к утечке информации с серверов МВД, однако спровоцировала сбои в работе ряда подразделений ГИБДД. В МЧС РФ также заявили, что министерство зафиксировало несколько попыток вирусных атак на свои компьютеры, но все они были отражены.

В пресс-службе "Лаборатории Касперского" в понедельник сообщили "Интерфаксу", что за вирусом WannaCry может стоять северокорейская кибергруппировка Lazarus. "Хотя схожесть кода сама по себе не является доказательством связи между WannaCry и Lazarus, это открытие потенциально может повлечь за собой новые находки, которые помогут пролить свет на происхождение WannaCry", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.