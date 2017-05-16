Суд подтвердил вердикт о нарушении "Победой" правил перевозки багажа

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник подтвердил законность постановления Роспотребнадзора от 19 октября 2016 года о нарушении авиакомпанией "Победа" правил перевозки багажа пассажиров.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд, таким образом, отклонил жалобу авиакомпании и оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы от 20 февраля 2017 года.

Из материалов дела следует, что в ведомство поступили обращения граждан по вопросу провоза незарегистрированной ручной клади, находящейся при пассажирах.

Как указывает ООО "Авиакомпания "Победа", за пассажиром, согласно правилам перевозки компании, сохранено право бесплатного провоза в салоне дамской сумочки или портфеля, папки для бумаг, зонтика и т.д. Перевозка в салоне воздушного судна других предметов является дополнительной услугой, за оказание которой с пассажира взимается соответствующий сбор. При этом пассажир не лишен права перевозить такие предметы в багажном отсеке.

При прохождении регистрации на рейсы заявителями жалоб был предъявлен багаж, провоз которого не был оплачен (сумка, параметры которой не позволяли отнести ее ни к дамской сумке, ни к портфелю, а также портфель, габариты которого превышали 75 см).

Представители авиакомпании предложили пассажирам оплатить провоз багажа в соответствии с тарифами авиакомпании.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" оспаривает в суде несколько предписаний Ространснадзора. Так, в производстве суда находятся иски "Победы", касающиеся предписаний ведомства о предоставлении пассажирам горячего питания, о сверхнормативном багаже и о совместном с родителями размещении детей.

Арбитражный суд Москвы в конце июля 2016 года признал законным предписание Ространснадзора от 29 февраля 2016 года, касающееся провоза багажа на рейсах ООО "Авиакомпания "Победа". Суд тогда пришел к выводу, что нормы бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире, не могут быть менее 10 кг на одного пассажира. В тех же правилах указано, что багаж, перевозимый в пассажирском салоне, должен весить не более 10 кг.

ООО "Авиакомпания "Победа" 24 августа 2016 года отказалось от требований о признании недействительным и отмене предписания Ространснадзора от 29 февраля 2016 года, касающегося совместного размещения детей с родителями в салоне самолета.

В иске "Победа" просила признать недействительным и отменить предписание Ространснадзора, в котором говорится, что непринятие мер по совместному размещению на борту самолета несовершеннолетних пассажиров и их родителей является грубым нарушением законодательства.

В конце сентября 2016 года ООО "Авиакомпания "Победа" отказалось от иска к Ространснадзору по поводу предписания ведомства от 29 февраля 2016 года, касающегося обеспечения пассажиров горячим питанием.

Поводом для проверки стало обращение в службу заместителя секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Сергея Орджоникидзе. Перед этим в ОП поступили жалобы от ее члена Дмитрия Чугунова, зампреда комитета по образованию Госдумы Алены Аршиновой и частного лица. Так, Д.Чугунов осенью 2013 года отказался дополнительно оплатить три места ручной клади общим весом до 10 кг и был снят с рейса.