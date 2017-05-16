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"Справедливая Россия" предложила позволить иноинвесторам анонимно вкладывать деньги в Крым

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил о подготовке закона, позволяющего иностранным инвесторам анонимно вкладывать деньги в экономику Крыма.

"Мы считаем: коль скоро против нас санкции ввели, давайте тогда - все равно под санкциями - давайте мы в Крыму забудем про правила Международной торговой организации и введем свои законы. И введем, прежде всего, трасты", - сказал Миронов журналистам во вторник.

Он добавил, что партия завершает работу над законопроектом "о крупной международной офшорной безналоговой зоне по типу Каймановых островов или Макао в Крыму".

По словам Миронова, он обсуждал эту тему с главой Крыма Сергеем Аксеновым и тот, "естественно, поддерживает это".

Консультации по данному поводу идут и с правовым управлением президента, с профильными министерствами, добавил Миронов.

"Что такое траст - это когда некие компании управляют деньгами неизвестных, или скажем так, анонимных вкладчиков", - добавил он.

По его утверждению, "многие инвесторы на Западе хотели бы вкладываться в экономику, в туристический бизнес Крыма, но боятся, потому что их правительства будут против них вводить санкции". А так, заметил Миронов, "вложил деньги, а куда вложил - никто не знает".

Такая норма о трасте, в "офшорном" законопроект эсэров присутствует, добавил лидер "Справедливой России".

Теги: Справедливая Россия, Крым
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