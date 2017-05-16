МИД РФ назвал антидемократическим украинский закон о штрафе за георгиевскую ленту

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Москве считают антидемократическим принятый Верховной радой закон о штрафах за изготовление и ношение георгиевской ленты на Украине, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Решение антидемократическое и антиисторическое, ставящее под сомнение принципиальную возможность какого-либо объединения страны", - написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

Ранее в среду Рада запретила изготовление и публичное использование георгиевской (гвардейской) ленточки и ввела за это административную ответственность.

"В большой степени она (мера - ИФ) была обусловлена последними событиями, которые произошли 9 мая в Днепре и других городах Украины, которые продемонстрировали, что, к сожалению, определенные символы... стали инструментом для манипуляций от российских спецслужб, от пятой колонны Украины и среди них - георгиевская ленточка. Эта ленточка стала инструментом... для дестабилизации в Украине", - сообщил председатель украинского парламента Андрей Парубий.