Женщина в поликлинике Ростова-на-Дону сбросила с лестницы малолетнюю дочь

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении матери, которая, по предварительным данным, сбросила с лестничного пролета свою малолетнюю дочь, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"По данным следствия, во вторник женщина 1986 года рождения, находясь вместе с малолетней дочерью 2012 года рождения в помещении корпуса N17 поликлиники для взрослых ЦГБ им. Семашко, бросила ребенка с лестничного пролета второго этажа на лестничный пролет первого этажа. В результате ребенок получил телесные повреждения в виде множественных переломов костей черепа и впал в кому II степени", - сказал собеседник агентства.

По его данным, девочка госпитализирована в медучреждение, в настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство малолетнего.