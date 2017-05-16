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Что произошло за день: вторник, 16 мая

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Украина ввела санкции против российских СМИ и IT-компаний, включая "Яндекс", ABBYY, "1С" , "Мэйл.Ру", "ВКонтакте", "РЕН ТВ", "НТВ Плюс", РБК, ТНТ и другие. В Интернет-ассоциации Украины заявили, что блокирование попавших под санкции российских сайтов украинскими провайдерами на данный момент технически невозможно. Петр Порошенко пообещал закрыть свои официальные страницы в российских социальных сетях.

- Кроме того, официальный Киев обновил санкционный список физических лиц, теперь в нем значатся 1 тыс. 228 граждан Украины, России и других государств.

- В Волгограде произошел взрыв газа в жилом доме, в результате чего обрушился подъезд четырехэтажного здания. Погибло три человека. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, взрыв произошел в результате попытки предпринимателя осуществить несанкционированную врезку в газопровод. Задержаны трое подозреваемых: предприниматель, его отец и рабочий.

- Сборная России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею проиграла команде США со счетом 3:5. Соперник россиян по 1/4 финала пока не определен: им может стать сборная Финляндии или команда Чехии.

- Верховная рада Украины запретила изготовление и публичное использование георгиевской ленточки и ввела за это административную ответственность в виде штрафа.

- Владимир Путин подписал указ, наделяющий Федеральную службу безопасности правом изымать земельные участки и расположенную на них недвижимость для государственных нужд.

- "Ведомости" сообщили, что администрации Telegram-каналов обратились с просьбой к создателю мессенджера Павлу Дурову не допустить блокировки Telegram. В Роскомнадзоре заявили, что не требовали представить сведения для внесения в организаторов распространения информации.

- "Лаборатория Касперского" подтвердила, что за распространением вируса WannaCry может стоять северокорейская группировка хакеров Lazarus.

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СпортСборная России по хоккею проиграла команде США на ЧМ-2017В РоссииИз-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшегоВ миреРада ввела штраф за изготовление и демонстрацию георгиевской ленточкиМоскваМоскалькова высказала свои предложения по поправкам в закон о реновации
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