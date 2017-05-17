Следствие направило в суд обвинительное заключение по делу о нападении на журналистов в Москве

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Следователи в Москве направили в суд обвинительное заключение по делу нападения пятерых мужчин на журналистов сетевого издания в ноябре прошлого года, сообщило ГСУ СКР по Москве.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению пятерых местных жителей в возрасте от 27-и до 43-х лет в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой)", - говорится в сообщении.

Как утверждается в сообщении, житель Москвы из корыстных побуждений решил совершить разбойное нападение на причастных к незаконному обороту наркотиков, у которых при себе предполагались денежные средства. С этой целью были привлечены четверо знакомых, которые и напали на предполагаемых лиц.

"В указанное время около арки дома по улице Киевской в Москве обвиняемые напали на двух проходивших 22-летних молодых людей, ошибочно приняв их за лиц, задействованных в сфере незаконного оборота наркотических средств. Потерпевшие оказались сотрудниками сетевого издания", - отмечается в сообщении.

В результате медицинской проверки здоровью одного из потерпевших причинен вред средней тяжести, другому - легкий вред здоровью.

Фигуранты дела были задержаны, их дела переданы в суд для рассмотрения по существу.