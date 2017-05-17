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В России

Следствие нашло у Вороненкова темное юридическое прошлое

СКР изъял два наградных пистолета, коллекцию швейцарских часов, а также узнал о странностях в юридическом образовании экс-депутата

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В ходе расследования убийства депутата от КПРФ Дениса Вороненкова выяснилось, что в его карьере имеется много белых пятен, связанных, в частности, с его образованием, пишет в среду газета "Коммерсантъ".

Власти Украины пока еще не ответили на запросы по делу, поступившие из РФ. Однако ГСУ СКР ведет свое расследование по статье 105 и статье 222 УК (умышленное убийство и незаконный оборот оружия). На допросах уже побывали десятки человек, а сами следователи провели несколько обысков и выемок.

Наградные пистолеты и швейцарские часы

Во время одного из таких мероприятий из ячейки банка ВТБ 24, зарегистрированной на Вороненкова, были изъяты австрийский пистолет Glock и российский ПСМ. Оба пистолета наградные. Первый экс-депутат получил от властей Киргизии за весомый (обычно он составляет несколько десятков тысяч долларов, отмечает издание) вклад в развитие материально-технической базы правоохранительных органов этой страны.

ПСМ (пистолет самозарядный малогабаритный) предназначен для скрытого ношения офицерами и начальством спецслужб. Как следует из найденных документов, Вороненков получил его в награду от упраздненной ныне ФСКН. На оружии сделана гравировка, из которой следует, что оно было вручено "за мужество". При каких обстоятельствах Вороненков его проявил, пока не известно. Однако, согласно справке из архивов ФСКН, будущей депутат служил в службе безопасности ведомства в 2007-2008 годах. По данным источников "Коммерсанта", вместе с оружием в ячейке хранилась коллекция из двух десятков швейцарских часов самых престижных и дорогих марок.

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Темное юридическое прошлое

В ходе расследования выяснилось, что после окончания Ленинградского суворовского училища в 1988 году Вороненков поступил в Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Однако, как следует из ответов, полученных на запросы следствия, проучился он там всего два года, после чего, согласно документам, отслужил срочную в в/ч 63336, расположенной в Бобруйске. Согласно другим документам срочную службу в войсках связи в Бобруйске будущий депутат совмещал с работой барменом и официантом в питейных заведениях в столице Белоруссии, расположенной от его части в 140 км. С 1992 по 1994 год он уже официально являлся менеджером в минском ТОО "Эпсон". В 1995-1997 годах Вороненков учился в Москве в Военной гуманитарной академии. В том же 1995 году, не имея высшего юридического образования, Вороненков устроился в прокуратуру Рязанского военного гарнизона. По данным самого экс-депутата, в надзоре он работал следователем и помощником прокурора.

Диплом за три месяца учебы

По версии следствия, свой диплом юриста Вороненков представил работодателям только в феврале 1996 года — это был диплом Рязанского госуниверситета имени Есенина. Как установило следствие, там Вороненков вместо положенных пяти лет "проучился" всего три месяца. А при поступлении в вуз представил справку о том, что с 1990 по 1994 год учился и окончил Петрозаводский госуниверситет. На запрос следствия из госуниверситета ответили: такого студента, как Денис Вороненков, у них никогда не было. Однако отсутствие реального высшего образования не помешало затем экс-депутату защитить сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, причем у одного и того же научного руководителя из рязанского университета, принимавшего у будущего политического деятеля и госэкзамены.

Теги: Денис Вороненков
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