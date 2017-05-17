Личности всех четверых погибших при взрыве газа в доме в Волгограде установлены

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Установлены личности всех погибших, извлеченных из-под завалов жилого дома в Волгограде, где произошел взрыв газа, сообщила агентству "Интерфакс" представитель регионального Следственного управления СКР Наталия Куницкая.

"В числе погибших - трое жителей дома. Это женщины 1931, 1990 и 1945 годов рождения. Четвертый погибший - это работник Горгаза, которого вызвали жители после того, как почувствовали запах газа", - сказала Куницкая.

Она отметила, что расследование уголовного дела, возбужденного по факту взрыва, в настоящее время продолжается.

Взрыв газа в четырехэтажном жилом доме в Советском районе Волгограда произошел во вторник. По последним данным, из-под завалов извлечены тела четырех погибших, еще 14 человек пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны трое подозреваемых.

По версии следствия, причиной взрыва стали несанкционированные работы на водопроводе, в ходе которых был поврежден газопровод. Работы проводились по заказу предпринимателя.

Спасатели в среду занимаются разбором завалов, поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь.