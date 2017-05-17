Проект ударного арктического беспилотника будет представлен в августе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Проект ударного арктического беспилотника будет представлен Министерству обороны РФ в августе. Об этом сообщил "Интерфаксу" генеральный директор - главный конструктор ОАО "Научно-производственное объединение "Опытно-конструкторское бюро имени Симонова" Александр Гомзин.

"По ударному беспилотнику в августе будем готовы представить проект для Минобороны", - заявил Гомзин. Он отметил, что ведомство заказало ОКБ Симонова разработку военной версии арктического беспилотника.

"В настоящий момент готов опытный образец гражданской версии летательного аппарата для мониторинга на Северном морском пути", - сказал гендиректор ОКБ.

Ранее сообщалось, что беспилотник сможет находиться в полете до 48 часов, протяженность маршрута составит до 10 тыс. км, максимальная высота полета - 12 км.

Среди его задач были указаны контроль и обеспечение безопасности полетов самолетов и вертолетов в Арктике; мониторинг ледовой обстановки: обследование районов образования и дрейфа айсбергов, крупномасштабная и детальная съемка ледового покрова; информационное обеспечение судоходства по Северному морскому пути; мониторинг объектов большой протяженности и площади. В режиме радиолокационного обзорного мониторинга обследуемая площадь может составить до 75 тыс. кв. км в час или район размерами 300 на 250 км.