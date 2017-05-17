Российские авиакомпании не стали запрещать пронос ноутбуков в самолеты

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российские авиаперевозчики не корректируют правила безопасности полетов, несмотря на подобные действия в США, а также в связи с появившейся у американских спецслужб информацией о якобы имеющихся у террористов намерений взорвать направляющийся в США пассажирский лайнер.

"Никаких решений об изменении правил безопасности перевозок, в том числе в сторону усиления, не принято. Авиакомпании продолжают придерживаться текущих протоколов безопасности", - сообщил "Интерфаксу" в среду источник в службах авиационной безопасности.

По его словам, "запрет на пронос в ручной клади мобильных устройств, включая переносные компьютеры, не вводился".

В российских аэропортах режим безопасности и контроля пока также не изменился - он ранее был повышен до максимального уровня.

"В аэропортах продолжает действовать усиленный режим, что был введен ранее. Производится тщательный досмотр не только на входе в "стерильную зону", но и на входных группах в пассажирские, грузовые, терминалы. Тщательно повторно проверяется весь персонал перед тем, как пройти в служебные посещения. В терминалах дежурят наряды полиции, кинологи. Сложно представить, возможно ли еще больше усилить там меры безопасности", - сказал источник.

Ранее телеканал ABC сообщили, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым раскрыл информацию о планах террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) устроить теракт на борту пассажирского самолета, направляющегося в США. По его данным, информация была получена США от израильского разведчика в рядах ИГ и касалась разрабатываемого плана террористов пронести в самолет спрятанную в ноутбуке бомбу. По данным телеканала, после полученной информации в США задумались о запрете на провоз ноутбуков на всех рейсах из Европы.