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Песков назвал безосновательными обвинения РФ в атаках на сайт Порошенко

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Обвинения Киева в адрес РФ в кибератаках на сайт президента Украины Петра Порошенко безосновательны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Отсутствие какой-либо конкретики, собственно, лишний раз подтверждает абсолютную безосновательность подобных обвинений", - сказал он журналистам в среду. Так он прокомментировал обвинения администрации украинского президента в адрес РФ в атаке на сайт украинского лидера.

"А на фоне принятых вчера решений украинской стороны лишний раз демонстрирует оголтелую русофобскую направленность вообще политики Киева", - добавил Песков.

Накануне президент Украины подписал указ, в соответствии с которым запретил на три года доступ к сервисам Yandex, Mail.ru и соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также введены санкции против "РЕН ТВ", "НТВ Плюс", РБК, ТНТ и ряда других российских СМИ. Санкции также введены против ABBYY, "Софтлайн груп", "1С", "Корпорации "Парус" и ряда других IT-компаний.

Во вторник вечером в администрации президента Украины заявили о DDOS-атаке на сайт главы государства после публикации указа относительно блокирования работы ряда российских сайтов.

Отвечая на просьбу журналистов отреагировать на высказывания Трампа, сообщившего о том, что он обменивается информацией с российской стороной, Песков сказал: "Нет, не буду комментировать и сейчас".

Накануне пресс-секретарь российского президента также отказался комментировать сообщения американских СМИ о том, что президент США в ходе недавних переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым разгласил конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности спецслужб.

Теги: РФ, Украина
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