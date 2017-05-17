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В Волгограде снесут часть пострадавшего от взрыва дома

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - После изучения состояния частично разрушенного в результате взрыва бытового газа жилого четырехэтажного дома в Советском районе Волгограда решено снести его третий и четвертый подъезды, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Бочаров.

"Это заключение однозначное. И это общее мнение наше и сотрудников МЧС", - сказал Бочаров. Он отметил, что вопрос о дальнейшей судьбе второй части дома будет решен к вечеру, после чего будет объявлено решение.

Глава региона сообщил, что фундамент дома был подвергнут изменениям арендаторами помещений. "Некоторые арендаторы увеличили свои торговые площади за счет внутренних строений. Кроме того, было проведено несанкционированное углубление фундамента на один метр", - сказал Бочаров.

По его словам, часть перепланировок была узаконена судом, так что эти решения будут проверяться.

Бочаров также сообщил, что в настоящий момент 22 семьи, проживавшие в пострадавшем доме, получили выплаты по 50 тыс. рублей. 39 пострадавших получили выплаты по 10 тыс. рублей. "Большинство жильцов дома из первого и второго подъездов сегодня смогли забрать необходимые вещи из квартир. Жильцы еще шести квартир смогут сделать это в течение вечера", - добавил губернатор.

Взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда произошел во вторник. По последним данным, из-под завалов извлечены тела четырех погибших, еще 14 человек пострадали, десять из них госпитализированы.

По версии следствия, причиной взрыва стали несанкционированные работы на водопроводе, в ходе которых был поврежден газопровод. Работы проводились по заказу одного из предпринимателей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны трое подозреваемых.

Взрыв в жилом доме в Волгограде

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Теги: Волгоград
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