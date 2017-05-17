В Дагестане умер раненный при взрыве гранаты в компьютерном зале школьник

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Врачи не смогли спасти жизнь ребенка, который был ранен в апреле при взрыве гранаты в компьютерном зале в Цумадинском районе Дагестана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава республики в среду.

"Спасти десятилетнего мальчика, пострадавшего при взрыве гранаты в селе Агвали, не удалось. Врачи приложили все усилия, чтобы вывести его из состояния комы, но ребенок скончался, не приходя в сознание", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 24 апреля в результате неосторожного обращения с гранатой в частном компьютерном зале в селе Агвали один подросток погиб и еще 11 пострадали. По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 109 (причинение смерти по неосторожности) и 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

По данным следствия, подросток, который принес в компьютерный зал взорвавшуюся впоследствии гранату, заявил, что нашел ее на улице.