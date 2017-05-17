Суд отменил наложенные на "Эковахту по Северному Кавказу" крупные штрафы

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Адыгеи в среду отменил штрафы на 400 тысяч рублей, наложенные на общественную организацию "Экологическая вахта по Северному Кавказу" за публикацию материалов без пометки "иностранный агент", сообщил агентству "Интерфакс" координатор "Эковахты" Андрей Рудомаха.

"Верховный суд Адыгеи отменил решение Майкопского городского суда по двум административным делам, в соответствие с которыми организация как юрлицо должна была выплатить штраф в 300 тыс. рублей, а ее руководитель (координатор) - штраф в 100 тыс. рублей. Одновременно суд прекратил производства по этим делам в связи с отсутствием состава правонарушения", - сказал Рудомаха.

Административные дела в отношении "Эковахты" были возбуждены управлением Роскомнадзора по ЮФО за выпуск четырех пресс-релизов в сентябре 2016 года. В публикациях не содержалась пометка о том, что организация включена в список иноагентов, что является нарушением.

Верховный суд Адыгеи установил, что в период публикации пресс-релизов с 14 по 20 сентября 2016 года Минюст должным образом не уведомил "Эковахту" о включении в реестр.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 года управление Минюста РФ по Республике Адыгея включило организацию в список "иностранных агентов".

Формальными основаниями стали выступления А.Рудомахи на двух экологических акциях в Краснодаре, организованных местными жителями, а также выписки с личного банковского счета заместителя координатора "Эковахты" Дмитрия Шевченко, согласно которым тот получал средства по грантовым программам от иностранных организаций.

"Экологическая вахта по Северному Кавказу" была создана в 1997 году. Статус юридического лица организация получила в 2004 году. В настоящее время ее деятельность охватывает Краснодарский край, Республику Адыгею, Ростовскую область, Ставропольский край, Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию.