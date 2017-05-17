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Володин назвал трагедией отношение нынешних властей Украины ко Дню Победы

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отношение официального Киева к тем, кто вышел 9 мая отметить День Победы, является наглядным свидетельством нарушения прав граждан на Украине.

"Посмотрите, что происходит с правами граждан. И самый такой характерный пример для того, чтобы понять происходящее на Украине, - это отношение к 9 мая", - сказал Володин "Интерфаксу" в среду.

Как заметил спикер, 9 мая - святой праздник, святой день. "Тем более для жителей Украины, Киева", - добавил он. "День Победы - это день, который, неважно, по какую сторону границ мы находимся, должны отмечать, праздновать, вспоминать тех, кто погиб, благодаря кому сегодня живут внуки и правнуки и благодаря кому, собственно, существует Украина", - считает политик.

"Но когда это все перечеркнуто, когда ветеранов гоняют и унижают, когда срывают георгиевские ленточки, когда препятствуют прохождению "Бессмертного полка", когда отменяют сам этот праздник, это трагедия", - заявил Володин.

Он не исключил, что от Киева можно ожидать еще более серьезных по масштабу и последствиям проявлений национализма и экстремизма. "А учитывая, что границы открыты, это все хлынет в другие государства", - опасается спикер.

То есть, по его мнению, процесс может выйти из-под контроля официального Киева, который сегодня сам принимает решения в русле подобной политики.

"Просто надо понимать: если сейчас это не остановить, дальше будут проявления, которые не остановит и украинское руководство", - заявил Володин.

Теги: Вячеслав Володин
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