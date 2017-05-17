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В России Миллиарды полковника Захарченко

Мосгорсуд оставил в силе арест счетов по делу Захарченко

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста счетов на $16 млн по делу полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве.

"Постановление Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения",- огласила решение судья.

Согласно материалам дела, арестованные денежные средства принадлежат Лилии Горшковой, тем не менее, по версии следствия, они могли были быть получены от преступной деятельности Захарченко.

Защита в суде просила отменить постановление о продлении ареста счетов, так как, по её мнению, принадлежность арестованного имущества не установлена, тем более, оно не принадлежит полковнику. "Арестованные средства не соразмерны тем взяткам, которые вменяют Захарченко", - сказал адвокат Александр Горбатенко.

Захарченко также категорически отрицал, что арестованные деньги принадлежат ему. "В материалах ничего нет подтверждающего голословные высказывания, что эти деньги принадлежат мне, что я их получил путем взяток", - сказал он.

В свою очередь следователь сказал, что "Захарченко будет предъявлено окончательное обвинение, следствие продолжается, дело будет передано в суд". "Говорить сейчас о какой- то соразмерности арестованных средств неуместно",- сказал следователь.

Деньги на хранении

В суд также явилась свидетель Анастасия Пестрикова, которая сообщила, что арестованные денежные средства фактически принадлежат ее семье. "Я передала денежные средства нашей близкой родственнице Горшковой", - сообщила свидетель. При этом она затруднилась ответить на вопросы следователя, откуда у ее семьи такие средства. "Я никогда не работала, это деньги заработаны моим отцом", - сказала она.

"Захарченко мне никаких денег не давал, он передавал мне незначительные суммы для нашего общего ребенка", - сообщила Пестрикова, отвечая на вопрос следователя.

В свою очередь, следователь просил жалобу отклонить. Первоначальный арест на счета был наложен Пресненским судом Москвы, позже его продлил Басманный суд Москвы.

Уголовное дело и миллиарды

В настоящее время в деле имеется только один фигурант - Захарченко, который обвиняется в двух эпизодах взятки.

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ).

В СК сообщили, что в рамках уголовного дела в жилищах и на рабочем месте Захарченко были проведены обыски, в результате которых изъята валюта на общую сумму 9 млрд рублей, происхождение этих средств следователи будут выяснять.

Захарченко заявлял, что к этим деньгам не имеет никакого отношения. По итогам служебной проверки 29 сентября высокопоставленный полицейский был уволен со службы в МВД.

Весной текущего года по обвинению в растрате был арестован отец Дмитрия Захарченко Виктор. Между тем, как утверждает следствие, уголовные дела отца и сына никак не связаны.

Теги: МВД, Дмитрий Захарченко
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