Сергея Железняка передумали назначать в администрацию президента

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк не получит должность в администрации президента из-за нежелания властей и однопартийцев проводить довыборы в условиях протестных настроений, пишут в среду "Ведомости" со ссылкой на источники в Госдуме.

"Его в Кремле уже не ждут, скорее всего, не назначат", – сказал изданию собеседник, связанный с администрацией президента. Источник, близкий к руководству Госдумы, подтвердил, что в администрации "ищут другого человека".

Препятствием к переходу единоросса на новую работу стали довыборы , которые пришлось бы проводить по 204-му Перовскому округу, если бы Железняк вступил в должность до 10 июня. Московское руководство опасается, что из-за законопроекта о сносе хрущевок на довыборы соберется вся оппозиция. Издание добавляет, что и у самих единороссов нет человека на этот мандат.

Кроме того, к самому Железняку есть вопросы по поводу его бизнеса в Болгарии; против него может обернуться и тот факт, что его дочери живут и работают за границей.

Ранее сообщалось, что Железняк будет назначен на должность заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике. Источник "Ведомостей" предположил, что о назначении сообщили раньше времени и "разные силы, возможно, начали этому противостоять".

Сам депутат давать комментарии по этому поводу отказался.