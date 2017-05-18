У берегов Камчатки загорелось рыболовецкое судно

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рыболовецкий траулер "Капитан Чернов", приписанный к порту Владивосток, горит в Охотском море у западного побережья Камчатки, сообщают спасатели.

"Пожар на судне начался в ночь на четверг. Горит надстройка траулера. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - сказали агентству "Интерфакс" в четверг в Морском спасательном координационном подцентре Петропавловска-Камчатского.

Представитель центра отметил, что из 27 членов экипажа 22 уже эвакуированы на борт находящегося рядом приморского судна "Реал".

"Пять человек, в том числе капитан, остаются на борту аварийного судна, находящегося в 15 милях от берега. Они тушат пожар своими силами. Траулер обесточен, он остается на плаву", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что рядом с аварийным траулером находятся еще несколько судов, кроме того, на помощь ему вышло спасательное судно "Суворовец".