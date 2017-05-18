Экс-глава антикоррупционного отдела МВД Петропавловска-Камчатского получил 6 лет за взятку

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Суд на Камчатке в четверг вынес обвинительный приговор по делу бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Петропавловску-Камчатскому, которого заподозрили во взяточничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

"По ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере) ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд лишил экс-полицейского звания майора и запретил в течение 10 лет занимать должности в государственных органах.

Этим же приговором признан виновным по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) 41-летний знакомый бывшего полицейского. Посредник получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Суд установил, что майор полиции за взятку в 2,5 млн руб. пообещал главному бухгалтеру местной фирмы, в отношении которой шла проверка по факту мошенничества в крупном размере, максимально затянуть срок возбуждения уголовного дела.

Предполагалось, что за это время женщина успеет скрыть свое имущество и уехать за пределы Камчатки. Осенью прошлого года женщина передала 2,5 млн руб. в качестве взятки для высокопоставленного полицейского через посредника, которого с поличным взяли сотрудники УФСБ по региону.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В свою очередь, в УМВД по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что осужденный был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам еще в ходе следствия. Его непосредственные руководители были привлечены к дисциплинарной ответственности.