На жителя Екатеринбурга возбудили дело за выброшенных из окна котят, щенка и кролика

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении местного жителя, сообщает пресс-группа управления МВД России по городу.

По данным полиции, 12 мая на улице Новой прохожие стали свидетелями того, как мужчина выбросил с балкона третьего этажа нескольких котят, щенка и кролика. Пострадавших животных забрали неравнодушные граждане.

"К сожалению, нескольким питомцам выжить не удалось, они скончались от полученных повреждений", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что мужчина ранее был судим убийство. По словам местных жителей, он временами вел себя агрессивно и употреблял наркотики. Сам задержанный при опросе вел себя неадекватно, отрицал как сам факт инцидента, так и то, что у него вообще были домашние животные.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).