Матвиенко назвала преждевременным ужесточение законов из-за взрыва газа в Волгограде

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает преждевременным ужесточать законодательство в связи со взрывом газа в жилом доме в Волгограде.

"Еще ни одно законодательство мира не придумало меры против головотяпства, безобразия, которое творят определенные подрядные и иные организации, грубо нарушая нормы, законы, безопасность", - заявила Матвиенко журналистам в рамках III Международного форума приграничных регионов в Пскове в четверг.

"Давайте дождемся следствия, поймем, что произошло, и тогда подумаем, есть ли необходимость совершенствовать законодательство или жестко наводить порядок и наказывать тех, кто таким образом ведет себя, не думая, что они подвергают опасности мирных граждан, что приводит к таким результатам", - сказала спикер Совета Федерации.

Взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда произошел во вторник. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны трое подозреваемых.

По версии следствия, причиной взрыва стали несанкционированные работы на водопроводе, в ходе которых был поврежден газопровод. Работы проводились по заказу одного из предпринимателей.

По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, 14 пострадали, 11 из них госпитализированы. Поврежденный взрывом дом решено снести.