Суд отклонил жалобу на продление ареста украинскому журналисту Сущенко

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, апелляционная жалоба адвоката фигуранта Марка Фейгина была отклонена. Фейгин предполагает, что к концу лета дело в отношении Сущенко может быть передано в суд.

"Следствие по делу продлили до 30 июля. На следующей неделе мы знакомимся с экспертизами. Я не исключаю, что в августе дело могут передать в суд", - сказал Фейгин "Интерфаксу" в четверг.

Он также сообщил, что Сущенко был разрешен звонок матери. Ранее Лефортовский суд Москвы продлил до 30 июня арест Сущенко.

Таким образом, суд отклонил просьбу адвоката Марка Фейгина об изменении его подзащитному меры пресечения на домашний арест, который он мог бы отбывать в гостевом доме посольства Украины в Москве.

Заседание прошло в закрытом режиме, так как дело Сущенко имеет гриф "совершенно секретно".

О задержании украинца "при проведении шпионской акции" в Москве ФСБ сообщила 3 октября прошлого года. По сведениям спецслужбы, Сущенко является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника.

Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (статья 276 УК РФ), свою вину он отрицает. По словам Фейгина, его подзащитному вменяется несколько эпизодов шпионажа.

Его адвокат утверждает, что Сущенко, который в течение шести лет проживал на территории Франции, являясь корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, неоднократно посещал Россию, и во время задержания находился здесь по личным мотивам. В России у него проживают родственники.

Фейгин сообщил также, что в деле украинского журналиста, кроме сотрудников ФСБ, осуществлявших его задержание, есть еще всего один свидетель - старый знакомый Сущенко.

В Киеве задержание Сущенко назвали провокацией, а обвинения в шпионаже - надуманными. 22 ноября 2016 года глава СБУ Василий Грицак сообщил на брифинге, что журналист внесен в списки "на обмен заложниками".

Защита Сущенко также готовит жалобу на его арест в Европейский суд по правам человека.

Как сообщалось, Международные и Европейская федерации журналистов в конце января присоединились к другим правозащитным группам и международным организациям в требовании снять обвинения с арестованных в РФ журналистов Сущенко и Николая Семены (последнему в Крыму предъявлено обвинение в призывах к сепаратизму).