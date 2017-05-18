Прекращено производство по жалобе Трунова и Маруани на действия московских полицейских

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы прекратил производство по жалобам адвоката Игоря Трунова и лидера группы Space Дидье Маруани на действия сотрудников полиции при их задержании в ноябре прошлого года.

"Производство по жалобе прекратить, так как действия, оспариваемые в жалобе, не входят в предмет оспаривания по статье 125 УПК РФ (обжалование действий или бездействия следствия - ИФ)", - говорится в решении судьи Артура Карпова, оглашенном в четверг.

В четырех жалобах, которые суд рассматривал в рамках одного производства, Трунов и Маруани указывали на неправомерность действий полицейских при их задержании 29 ноября прошлого года в банке в Москве. В столицу они, по словам юриста, приехали подписывать мировое соглашение с певцом Филиппом Киркоровым, якобы согласившимся выплатить 1 млн евро французскому музыканту за неправомерное использование его музыки.

Трунов и Маруани вечером 29 ноября 2016 года были доставлены из отделения Сбербанка на Покровке в следственный отдел полиции, откуда их отпустили во втором часу ночи следующего дня.

Между тем адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил тогда, что никакого соглашения не было, а его клиент написал в полицию заявление о вымогательстве со стороны французского музыканта и Трунова, в связи с чем и произошло задержание последних.

Позднее Трунов предположил, что Маруани подаст на Киркорова иск в американский суд за неправомерное использование его музыки, так как настаивает, что песня Киркорова "Жестокая любовь" является плагиатом, о чем свидетельствуют результаты экспертизы. Добровинский в свою очередь заявил, что располагает экспертизой, которая опровергает данное заявление.

В середине декабря 2016 года столичная полиция по результатам проверки заявления Киркорова о вымогательстве со стороны Маруани направила запрос своим французским коллегам. В ходе проверки установлено, что 21 ноября 2000 года ООО "Российское Авторское Общество" (РАО) зарегистрировало произведение российского композитора, о котором говорится в заявлении, в то время как Маруани не предоставлено подтверждения регистрации авторства до этой даты.

В связи с этим в настоящее время по каналам Интерпола направлен соответствующий запрос в компетентные органы Франции для установления всех обстоятельств.