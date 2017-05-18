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Трамп в связи с расследованием вмешательства РФ в выборы в США заявил об "охоте на ведьм"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал назначение спецпрокурора для расследования предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы проявлением "охоты на ведьм".

"За время предвыборной кампании (Хиллари - ИФ) Клинтон и за время работы администрации Обамы было сделано много нелегальных вещей. И никто при этом не назначал спецпрокурора для расследования", - написал он в четверг в твиттере.

"Идет самая крупная "охота на ведьм", нацеленная против политика, за всю американскую историю", - добавил он, говоря о нынешней ситуации вокруг его администрации.

Ранее стало известно, что Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

В свою очередь в Кремле назвали делом США назначение нового спецпрокурора по расследованию якобы имевшего место вмешательства России в американскую президентскую кампанию.

"Нам нечего комментировать. Это какие-то внутриамериканские процессы. Вы знаете, как их охарактеризовал президент Путин", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, как это может отразиться на подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, он ответил: "Мы не знаем, мы же не можем говорить за американских наших партнеров".

Теги: США, Дональд Трамп, Россия
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