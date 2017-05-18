Суд вернул Сбербанку заявление о банкротстве владельца "СУ-155"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг решил возвратить без рассмотрения заявление Сбербанка России о банкротстве владельца "СУ-155" Михаила Балакина, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Такое решение принято в связи с тем, что, как заявил представитель банка на заседании, "в настоящее время у банка отсутствуют основания для введения процедуры банкротства".

Между тем суд отложил на 13 июля рассмотрение заявления Росбанка о банкротстве Балакина для уточнения требований.

Арбитражный суд Москвы 14 марта произвел процессуальную замену Сбербанка России на ООО "Лэндстрой" в части требований к Балакину в рамках дела о банкротстве бизнесмена.

Такое решение принято по ходатайству представителя должника.

О том, что Сбербанк России переуступил третьему лицу часть требований к владельцу "СУ-155" Балакину, говорилось еще на прошлом заседании суда, 7 февраля.

Ранее сообщалось, что долг Балакина перед Сбербанком по состоянию на 23 августа 2016 года сократился с 324 млн рублей до 203 млн рублей.

На заседании в начале декабря 2016 года говорилось, что Балакин перечислил Сбербанку РФ еще 5 млн рублей своего долга.

Ранее заседание несколько раз откладывалось по ходатайству представителя Балакина в связи с тем, что "продолжаются переговоры банка с заемщиком и поручителем о реструктуризации долга".

Ходатайство об отложении поддерживали также представители Сбербанка и Росбанка.

Группа компаний "СУ-155" - один из крупнейших российских строительных холдингов, в ее состав входят более 80 промышленных предприятий и строительных организаций.

Арбитражный суд Московской области 18 марта 2016 года в рамках дела о банкротстве ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Финансовые проблемы "СУ-155" усугубились в ноябре 2014 года: тогда власти Подмосковья заявили, что группа должна бюджету области около 1 млрд рублей за аренду участков. За этим последовали иски кредиторов, а в марте 2015 года - дефолт по облигациям на 2,3 млрд рублей. По итогам 2014 года долг компании оценивался более чем в 25 млрд рублей. Компания приостановила строительство нескольких крупных жилых комплексов на территории Москвы, Московской области и других регионов.

К "СУ-155" поданы десятки исков о банкротстве, среди обратившихся, в частности, Сбербанк, Росбанк и банк "Российский капитал". Дочерняя организация группы - "СУ-155 Капитал" - 25 августа 2015 года объявила дефолт по облигациям и не смогла выплатить 84,77 млн рублей купонного дохода. Санатором компании назначен банк "Российский капитал".

Глава банка "Российский капитал" Михаил Кузовлев сообщил в феврале 2016 года, что генеральным подрядчиком достройки объектов "СУ-155" выступит компания "СУ-151".

Он отметил, что главой новой компании является основной акционер "СУ-155" Балакин. В новую структуру переведены и сотрудники "СУ-155".

"Мы говорим об определенном технологическом процессе. Объекты "СУ-155" - это панель определенного формата. Поэтому работы продолжать должны те, кто это делал", - сказал тогда Кузовлев на совещании по достройке объектов "СУ-155".