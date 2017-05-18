По делу о теракте в Петербурге предъявлено обвинение еще одному фигуранту

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Фигуранту уголовного дела о теракте в метрополитене Петербурга 3 апреля Мухамадюсупу Эрматову предъявлено обвинение, он частично признал вину, сообщила "Интерфаксу" в четверг представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Сегодня обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (совершение террористического акта, незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) предъявлено Мухамадюсупу Эрматову, проживающему в Санкт-Петербурге", - сказала Петренко.

По ее словам, Эрматов причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и был связан с Агбаржоном Джалиловым - смертником, совершившим теракт.

"Свою вину Эрматов признал частично", - отметила Петренко.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек, в том числе предполагаемый террорист. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Агбаржон Джалилов.

17 апреля ФСБ России сообщила, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника, 26-летний Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Московской области. Басманный суд Москвы отправил его под арест до начала июня.

19 апреля спецслужба сообщила, что по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в поселке Московский ("новая Москва") задержан старший брат организатора расследуемого преступления Азимова - Акрам Азимов. По данным ФСБ, Акрам Азимов "оказывал пособническую помочь по переправке денежных средств, использованных при подготовке теракта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций".