Обвиняемый в мошенничестве экс-замглавы Спецстроя заключил сделку со следствием

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Бывший первый заместитель главы Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) Александр Загорулько, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, заключил досудебное соглашение, и его дело будет рассматриваться в особом порядке. Об этом сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

"Загорулько признал вину и заключил сделку со следствием, дав ценные показания ", - сказал один из собеседников агентства в четверг.

Досудебное соглашение предполагает особый, ускоренный порядок судопроизводства - без судебного расследования. При этом, подсудимый может рассчитывать на смягчение приговора в виде двух третей от максимального срока наказания.

Со своей стороны, адвокат Загорулько Игорь Афанасьев отказался от комментариев по делу в отношении своего подзащитного. "Есть понятие адвокатской тайны, и я ее не собираюсь нарушать", - сказал он "Интерфаксу".

Между тем пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова сообщила "Интерфаксу", что 25 апреля Загорулько был продлен срок содержания под стражей до 1 июля. При этом, уточнила она, жалоба защиты на данное постановление суда не поступала.

Ранее сообщалось, что еще один фигурант этого уголовного дела, бывший замглавы Спецстроя Александр Буряков 9 февраля Хамовническим судом Москвы был переведен из следственного изолятора (СИЗО) под домашний арест.

Газета "Коммерсант", в свою очередь, сообщила, что Буряков взят под государственную защиту после того, как дал показания о получении взяток Загорулько. По данным источников издания, Буряков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с заместителем генерального прокурора Виктором Гринем.

"В рамках сделки господин Буряков рассказал о том, что бывший заместитель главы Спецстроя Загорулько получал откаты за заключение крупных контрактов с подрядчиками. Аналогичные сведения в правоохранительные органы поступили и от экс-главы "Дальспецстроя" Юрия Хризмана, которого вместе с подельниками судят в Дальневосточном окружном военном суде за хищение 5,2 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный", - говорилось в публикации.

В материале отмечалось, что госзащиту экс-замглавы Спецстроя предоставили после того, как в его адрес и адрес членов его семьи стали поступать угрозы, якобы связанные с его сотрудничеством со следственными органами.

Бывший первый замдиректора Спецстроя Загорулько, замглавы агентстства Буряков и предприниматель Кадыр Караханов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, при заключении договоров с подрядными организациями на строительство и реконструкцию объектов Минобороны РФ было похищено 450 млн рублей. Позже Загорулько также было предъявлено обвинение во взятке в особо крупном размере часть 6 статьи 290 УК РФ.