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Дума рассмотрит законопроект об отмене решений о гражданстве для террористов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госдума в пятницу рассмотрит в первом чтении законопроект, позволяющий отменять решения о приобретении гражданства РФ для осужденных за терроризм. Законопроект был инициирован после теракта 3 апреля в петербургском метро: человек, который его совершил, был, по данным следствия, иностранцем, получившим российское гражданство.

Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры четырех фракций - Владимир Васильев ("Единая Россия"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов ("Справедливая Россия"), а также первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ), вице-спикеры Игорь Лебедев (ЛДПР) и Ирина Яровая ("Единая Россия"), глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый замглавы фракции "эсеров" Михаил Емельянов.

Законопроект предусматривает возможность отмены решения о приобретении гражданства РФ для лиц, осужденных по террористическим и экстремистским статьям Уголовного кодекса.

В соответствии с действующим законом о гражданстве человек, который подал заявление с просьбой о приеме в гражданство РФ, обязуется соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ. Одновременно действующий закон определяет, что отменить решение о приобретении гражданства РФ можно, если такой человек подал подложные документы или предоставил заведомо ложные сведения при вступлении в гражданство.

От этих действующих норм приема в гражданства и отталкивались авторы законопроекта при его подготовке. Законопроект предлагает понимать под сообщением заведомо ложных сведений при вступлении в гражданство нежелание такого человека соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ, если это подтверждено судебным решением и осуждением этого человека по целому ряду уголовных статей.

В числе этих уголовных статей есть статья о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, если совершение этих преступлений было сопряжено с осуществлением террористической деятельности.

Также основанием считать, что человек не собирался соблюдать Конституцию РФ, будет его осуждение по статьям Уголовного кодекса: террористический акт, содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма через СМИ или интернет, прохождение обучения в целях террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, акт международного терроризма.

Кроме того, отменить решение о предоставлении гражданства можно будет за захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, угон воздушного, железнодорожного, водного судна, сопряженный с совершением теракта, диверсию, организацию экстремистского сообщества, организацию деятельности экстремистской организации, финансирование экстремистской деятельности.

Теги: Россия, Госдума
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