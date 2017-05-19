Срок получения "дальневосточного гектара" запланировали сократить вдвое

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Процедура получения земельного участка в рамках программы "дальневосточный гектар" может быть сокращена в два раза, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на заседании коллегии министерства, посвященной подведению итогов работы за год.

"Уже сегодня с нашими коллегами из компании "Росатом" подготовлены технологические предложения по сокращению срока предоставления земельного участка на Дальнем Востоке в два раза", - сказал Галушка, слова которого приводит в пятницу пресс-служба Минвостокразвития.

В настоящее время действует федеральный закон о "дальневосточном гектаре", согласно которому каждый гражданин может получить в собственность на Дальнем Востоке 1 га земли.

На первом этапе земля выделялась лишь в определенных "пилотных" муниципалитетах. С 1 октября 2016 года каждый житель Дальнего Востока может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года "дальневосточный гектар" выдается любому жителю России. По последним данным, за весь период программы от граждан России поступило свыше 90 тыс. заявок.

Получателям земельных участков по программе "дальневосточный гектар" доступны государственные меры поддержки, среди которых льготное кредитование, гранты для начинающих фермеров и квоты на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства.