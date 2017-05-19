В пяти районах Красноярского края зарегистрированы пожары

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Зона пожаров в Красноярском крае на площади 742 га охватила пять районов, сообщает пресс-служба администрации региона в пятницу.

"На территории края на 08:00 (4:00 мск) зарегистрировано 12 пожаров в Енисейском, Богучанском, Пировском, Тасеевском, Абанском районах. В основном горят участки, доступные только для авиации. Два пожара локализованы на площади 394 га", - говорится в сообщении.

Угрозы населенным пунктам нет. В тушении огня задействованы 180 человек и 23 единицы техники. Отмечается, что сил и средств достаточно.

По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли по вине местных жителей и из-за перехода огня с земель других категорий.

За прошедшие сутки на территории региона ликвидировано 11 пожаров в Енисейском, Кежемском, Богучанском, Мотыгинском, Абанском, Пировском, Большемуртинском и Сухобузимском районах на площади 192 га.

С 20 апреля в Красноярском крае введен особый противопожарный режим. Сжигание сухой травы, а также разведение костров на землях сельхозназначения, территории населенных пунктов, садоводческих и дачных организаций запрещено.