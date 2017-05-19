В Петербурге арестовали коммерсанта за взятку бывшему вице-губернатору Оганесяну

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Петербурга заключил под стражу гендиректора компании "Стройэлектромонтаж N5" Василия Сливкина, который проходит по уголовным делам о коррупции наряду с бывшим вице-губернатором города Маратом Оганесяном. Пресс-служба городского суда уточнила, что мера пресечения Сливкину избрана до 3 июля.

Как сообщала пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу, Сливкин был задержан по данному делу 17 мая, его допросили в качестве подозреваемого.

"По данным следствия, в 2015 году Марат Оганесян получил от Василия Сливкина через посредников Кирилла Сливкина и Николая Хрипунова взятку в размере 20 млн рублей за обеспечение подписания госконтракта, будучи вице-губернатором Санкт-Петербурга и курирующим выполнение работ по контракту на художественную подсветку и наружное освещение стадиона", - говорится в сообщении СКР.

Заместителю гендиректора ООО "Стройэлектромонтаж N5" Сливкину и главному экономисту компании Хрипунову предъявлено обвинение по данному делу. Оганесян и Кирилл Сливкин пока не являются по нему обвиняемыми, отмечает СКР.

Как сообщалось, Василий Сливкин был задержан в мае 2016 года по подозрению в мошенничестве и арестован. В среду, 17 мая, истек максимальный срок его содержания под стражей в рамках расследования дела, обвиняемый покинул СИЗО.

В отношении Оганесяна также расследуется еще одно уголовное дело. По версии следствия, он обеспечил незаконное привлечение акционерного общества "ТДМ" в качестве субподрядчика к строительству стадиона на Крестовском острове, в результате чего в 2014 году было похищено более 50 млн рублей при заключении договора по поставке видеотабло.

Ранее адвокат Оганесяна Юрий Дидух сообщил журналистам, что фигурантами уголовного дела также является руководивший АО "ТДМ" директор Александринского театра Григорий Попов.