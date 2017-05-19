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Жириновский предложил главе ФСБ рассказать в ГД о вмешательстве западных СМИ в выборы в РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский и председатель комитета по образованию Вячеслав Никонов ("Единая Россия") предложили пригласить главу ФСБ Александра Бортникова выступить в Госдуме с докладом о вмешательстве американских СМИ в российские выборы.

Жириновский предложил в закрытом режиме заслушать доклад Бортникова по вопросу влияния американских СМИ на российские выборы и по соблюдению этими СМИ российского законодательства.

В свою очередь Никонов поддержал своего коллегу по парламенту.

"В США сейчас ведется расследование о нашем якобы вмешательстве в американские выборы, но как вмешиваются в наши выборы, не вмешиваются нигде. Если у них есть основания для создания комиссии по расследованию якобы российского вмешательства в американские выборы, то у нас тем более есть основания для создания комиссии по расследованию фактов американского вмешательства во внутренние дела РФ", - сказал Никонов, выступая на заседании Госдумы в пятницу.

"Пусть он (Бортников -ИФ) нам расскажет, в том числе, о закрытых договорах (между СМИ и зарубежными структурами - ИФ), о которых ФСБ точно знает", - отметил Никонов.

Теги: Владимир Жириновский, Вячеслав Никонов, Госдума
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