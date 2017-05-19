Парламент Петербурга снова внес в повестку вопрос о референдуме по Исаакию

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Комитет по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга внёс в повестку дня на 24 мая вопрос референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ, сообщил председатель комитета Денис Четырбок "Интерфаксу" в пятницу.

Как сообщалось, парламент Петербурга должен был рассмотреть вопрос референдума 17 мая, однако по предложению депутата "Единой России" вопрос исключили из повестки прямо на заседании.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров не смог объяснить журналистам, почему вопрос был снят, и подчеркнул, что при желании депутаты могут внести или снять любой вопрос в ходе заседания. "Он (вопрос - ИФ) может быть поставлен и на следующем заседании, но все зависит от того, будут ли депутаты его рассматривать", - подчеркнул он.

Как сообщалось, юридическое управление Заксобрания Петербурга дало отрицательное заключение по вопросу референдума об Исаакии.